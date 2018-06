Spezia-Parma, La Gazzetta dello Sport: "Sms sospetti prima della gara"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola scrive di una possibile ombra sulla promozione in Serie A del Parma. "C'è un'inchiesta su Spezia-Parma, sms sospetti prima della partita", il titolo della rosea che scrive come sia arrivata la denuncia di due giocatori liguri. La procura FIGC ha ascoltato i gialloblù Ceravolo e Calaiò, autori dei messaggi.