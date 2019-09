Spezia, partenza a rilento: peggio solo 12 anni fa. Ma ora è un'altra storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per trovare un avvio di campionato peggiore (appena quattro punti conquistati) in casa Spezia bisogna andare indietro all’annus Horribilis 2007-08, ultimo anno di Giuseppe Ruggeri alla guida della società che si concluse con il fallimento nonostante il disperato tentativo dei tifosi che provano ad acquistare la società. Allora il tecnico Antonio Soda raccolse appena un punto in cinque giornate (pareggio col Modena alla terza e quattro sconfitte con Albinoleffe, Bologna, Triestina e Ascoli), molto peggio dei quattro raccolti dalla squadra di Vincenzo Italiano in questo primo scorcio di stagione.

Per fortuna dei tifosi spezzini, e di tutti gli appassionati di calcio, la situazione non è minimamente paragonabile a quella di dodici anni fa visto che la società è solida, ha obiettivi ambiziosi come quelli di migliorare i 51 punti della stagione e una Serie A come un sogno non tramontato. Certo per raggiungerli servirà un cambio di passo a partire già dalla prossima giornata perché il gioco c’è, ma ora servono anche i risultati.