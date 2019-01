Possibile avventura in Serie B per Michal Marcjanik, centrale polacco dell'Empoli. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il giocatore classe 1994 sarebbe finito nel mirino dello Spezia, club alla ricerca di un difensore per completare il pacchetto arretrato. Sempre per la difesa, anche se più complessa, esiste la pista che porta Nicolò Brighenti del Frosinone.