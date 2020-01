© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Caccia al nuovo volto della difesa in casa Spezia. Stando a quanto riportato da Il Secolo XIX nelle prossime ore il club ligure sceglierà fra i due giocatori oggi in lizza: Luigi Vitale dell'Hellas Verona, per il quale si lavora sulla base del prestito, e Joao Silva portoghese fuori dal progetto Trapani.

La discriminante sulla decisione sarà prettamente tecnica. Qualora, infatti, il tecnico Vincenzo Italiano decidesse di dirottare in via definitiva Marchizza sull'out di sinistra, come fatto di recente, a quel punto prenderebbe quota l'ipotesi Silva. Se invece Marchizza dovesse essere riportato nella sua posizione originaria, a scaldarsi sarebbe l'operazione per Vitale.