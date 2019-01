© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si allunga la lista delle pretendenti per Alessio De Cruz, esterno sinistro ex Novara, oggi al Parma. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il giocatore sarebbe finito nelle mire dello Spezia per il mercato di gennaio. Per Tuttosport, invece, il calciatore classe 1997 è un obiettivo del Carpi.