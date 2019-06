Spezia, per la panchina spunta D'Angelo del Pisa

Spezia che guarderà con molta attenzione la finale di ritorno dei playoff di Serie C fra Triestina e Pisa in programma domenica. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il club ligure per la successione a Pasquale Marino sulla panchina della prima squadra, starebbe pensando a Luca D'Angelo, attuale manager del Pisa. Qualora i toscani non dovessero centrare la promozione in Serie B lo Spezia tenterebbe l'affondo per assicurarsi l'allenatore.