© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

La sfortuna non sembra voler abbandonare Giuseppe Mastinu, esterno d’attacco dello Spezia. Contro il Pescara il numero 10 ha fatto infatti il proprio esordio stagionale tornando in campo dopo un anno, sembrava la fine di un lungo incubo e invece si è trasformato in un’altra tappa del suo calvario. Solo nei prossimi giorni però si saprà l’entità del problema al ginocchio e si saprà se il calciatore dovrà solo rispettare un periodo di riposo per il riassorbirsi dell’ematoma o finire nuovamente sotto i ferri per operarsi ai legamenti. Un’eventualità che costringerebbe Mastinu a un nuovo lungo stop.