Spezia-Pescara, i convocati di Legrottaglie: non ce la fa Tumminello. 4 dalla Primavera

vedi letture

In campo domani sera il Pescara, impegnato nella difficile trasferta di Spezia.

Ancora tante le assenze che dovrà fronteggiare mister Legrottaglie, che oltre agli infortunati se la dovrà vedere anche con la squalifica di Memushaj. In difesa, e per questione fisica non al top, fermi Del Grosso, Elizalde, Balzano e Zappa, mentre a centrocampo si registra l'assenze di Kastanos. Infermeria affollata anche per quanto riguarda il reparto avanzato: ai box Di Grazia, Pucciarelli e Tumminello.

Questa la lista completa:

Portieri: Alastra, Farelli, Fiorillo

Difensori: Bettella, Campagnaro, Drudi, Marafini, Martella, Masciangelo, Scognamiglio

Centrocampisti: Bruno, Busellato, Clemenza, Crecco, Diambo, Melegoni, Palmiero

Attaccanti: Bocic, Bojinov, Borrelli, Forte, Galano, Maniero, Pavone.