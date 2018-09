Spezia, Pierini subito decisivo: "Ho sentito fiducia fin dal primo giorno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida con il Brescia (3-2), è stato l'attaccante dello Spezia Nicholas Pierini, grande protagonista del match con una strepitosa doppietta all'esordio in Serie B, a presentarsi davanti ai microfoni della stampa: "Sono felice per i due gol, ma soprattutto lo sono per la vittoria e la prova espressa da tutta la squadra. Dopo un avvio complicato non ci siamo scomposti e siamo stati bravi a portare a casa tre punti importantissimi. Il Brescia è una squadra profondamente diversa dal Venezia, ci siamo affrontati a viso aperto ed i loro attaccanti hanno dimostrato di essere particolarmente pericolosi e capaci di far male, ma con il passare dei minuti siamo riusciti a prendere le misure, tagliando loro i rifornimenti e pungendo con sempre maggior incisività. Ora ci attendono due settimane per migliorare la condizione fisica, io stesso negli ultimi venti minuti ho iniziato ad accusare un po' di fatica, ma ho stretto i denti ed ho dato tutto quello che avevo per aiutare i compagni. La maglia bianca? Sono davvero felice di essere qui, fin dal primo giorno ho sentito grande fiducia nei miei confronti, questo stadio mi piace molto ed ogni volta che scendo in campo cerco di fare il massimo per il club ed i tifosi". Lo riportano i canali ufficiali dello Spezia.