Spezia, pressing su Diamanti: biennale da 350mila euro

Lo Spezia in pressing per Alessandro Diamanti. Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il club ligure ha messo sul piatto un biennale da 350 mila euro più bonus per il fantasista, fresco di risoluzione col Palermo. Il patron Volpi ha incontrato il suo agente prima di partire per la Nigeria, il giocatore ha preso tempo. Entro fine settimana, comunque, dovrebbero aversi certezze in un senso o nell'altro.