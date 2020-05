Spezia pronto a ripartire: in mattinata test sierologici e tamponi per squadra, staff e dipendenti

Lo Spezia è pronto a ripartire e giocarsi sul campo una possibile promozione in Serie A. Nella mattinata di oggi infatti i giocatori, lo staff tecnico e tutti gli altri dipendenti legati alla prima squadra si sono sottoposti ai controlli per il Coronavirus – tamponi in uno dei locali infermeria, test sierologici nell'altro – affidati a un laboratori d'analisi privato. Entro una settimana sono attesi i risultati e si capirà se vi saranno positivi, magari asintomatici, o meno e se altri magari in questi due mesi di stop hanno contratto il virus e sono guariti sviluppando gli anticorpi. Lo riporta Cittadellaspezia.com.