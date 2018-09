Spezia, pronto il rinnovo di Gyasi. Altri tre anni in Liguria

Lo Spezia ha praticamente trovato l'accordo per il rinnovo dell'attaccante Emmanuel Gyasi, classe '94, tornato in Liguria dopo alcuni prestiti in Serie C. Lo riporta Il Secolo XIX spiegando che mancano solo gli ultimi dettagli per la fumata bianca come quello relativo alla formula del contratto: biennale con opzione per il rinnovo o, più probabile, un triennale con cifre ritoccate rispetto all'attuale accordo.