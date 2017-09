Spezia, pronto l'esordio casalingo: i convocati

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

In campo questa sera alle 20:30 lo Spezia, pronto all'esordio casalingo in campionato: al "Picco" arriverà il Carpi. A margine della rifinitura, mister Gallo ha diramato la lista dei convocati, che non vede disponibili i nazionali Candela e Calabresi oltre poi all'ultimo arrivato Masi. Per il resto, convocati anche i nuovi acquisti.

Ecco gli aquilotti chiamati per la gara:

PORTIERI: Bassi, Di Gennaro, Saloni

DIFENSORI: Augello, Capelli, Ceccaroni, Corbo, De Col, Giani, Lopez

CENTROCAMPISTI: Acampora, Bolzoni, Giorgi, Juande, Maggiore, Pessina, Vignali

ATTACCANTI: Forte, Granoche, Marilungo, Mastinu, Okereke, Soleri