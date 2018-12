Spezia, può tornare di moda il nome di Scamacca

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia a gennaio potrebbe tornare su Gianluca Scamacca, attaccante classe ‘99, per rinforzare il reparto offensivo. Il club ligure infatti, considerando che Sveinn Gudjohnsen è ancora in fase di rodaggio, cerca un’alternativa valida ad Andrej Galabinov al centro del tridente. Scamacca attualmente gioca al Pec Zwolle dove ha collezionato 8 presenze di cui una sola da titolare e a gennaio potrebbe rientrare in Italia per giocare in Serie B, e ritrovare a La Spezia quel Guido Angelozzi già incontrato al Sassuolo. Lo rivela Cittadellaspezia.com.