Spezia, quattro giocatori ancora in uscita

© foto di Federico Gaetano

Nel nuovo Spezia ci sono quattro calciatori che il tecnico Marino non ritiene prioritari e che si proverà a cedere, o svincolare, nei prossimi giorni approfittando del mercato ancora aperto all'estero e in Serie C. I nomi sono quelli del portiere Davide Bassi, del centrocampista Francesco Bolzoni e degli attaccanti Pablo Granoche e Irakli Shekiladze. Fra questi, riporta Cittadellaspezia.com, solo Bolzoni potrebbe rientrare in gioco ed essere inserito nella lista per la prossima stagione, anche se in mezzo c'è molta concorrenza. Per gli altri invece si cercherà una sistemazione con l'uruguayano che potrebbe rescindere e poi accasarsi alla Triestina.