Antonino Ragusa

All'intervallo della gara tra Spezia e Salernitana è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante dello Spezia Antonino Ragusa, autore del gol che sta decidendo la gara: "Dobbiamo cercare di chiudere la partita, un gol non è nulla. La Salernitana è una squadra forte, ci ha messo in difficoltà in un paio di occasioni, perciò dobbiamo cercare di chiuderla".