Spezia, Ragusa: "B equilibrata, Benevento a parte. Punto la doppia cifra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l’esterno offensivo dello Spezia Antonino Ragusa ha parlato del suo momento di forma che sta ripagnando la scommessa fatta in estate da Guido Angelozzi: “Dopo 2-3 mesi le cose si sono sistemate, sono in forma e la squadra gioca bene e vince. Mi mancava solo il ritmo partita all’inizio, ma in estate avevo fatto una buona preparazione con il Verona. Con Italiano mi trovo bene, mi piace il suo 4-3-3 che punta a giocare in maniera propositiva facendo partire l’azione da dietro. È un modulo adatto alle mie caratteristiche. - continua Ragusa parlando degli obiettivi di squadra e personali - Mi sembra un campionato ancora più equilibrato del solito, la classifica è molto corta, Benevento a parte. In questo momento è difficile parlare di obiettivi. All’inizio abbiamo perso un po' di punti per strada, siamo stati anche puniti oltre i nostri demeriti. Gol? Difficile fare previsioni parlando di una punta esterna, sono a 5 e arrivare in doppia cifra sarebbe già un ottimo risultato, vorrebbe dire superare il record personale di 9 ottenuto con Pescara e Cesena”.