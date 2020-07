Spezia, Ramos: "Siamo tutti compatti e pensiamo solo a consolidare il terzo posto"

L'esterno dello Spezia Juan Ramos ha parlato al termine della sfida contro la Cremonese: "Penso che la squadra abbia fatto una grande partita, sapevamo che la Cremonese ci avrebbe lasciato il pallino del gioco, chiudendosi nella propria trequarti per gran parte del match, noi ci abbiamo provato per 90 minuti e abbiamo fatto una bella prestazione, peccato non aver strappato i tre punti ma la strada è quella giusta. Io sto bene, mi sto allenando già da un po' di tempo alla grande e sono contento di essere tornato in campo in una partita così importante. E' difficile quando mancano poche partite e le squadre decidono di puntare al pareggio, speriamo di incontrare presto squadre che hanno intenzione di giocarsela a viso aperto, in modo da poter troovare più spazi in zona gol. E' un momento delicato, dovremmo stare molto concentrati nelle prossime due gare, perché un buon piazzamento ai play-off potrebbe portarci grandi vantaggi. Siamo tutti compatti e dobbiamo pensare solo a consolidare il terzo posto, posizione che ci permette di saltare il primo turno play-off e di guardare direttamente alla semifinale. Spero che per Elio non sia nulla di grave, sicuramente i due rientri di Matteo Ricci e Totò Di Gaudio, che questa sera sono entrati bene, ci saranno senza dubbio d'aiuto, perché sono due calciatori molto forti ed importanti per il nostro gruppo. Questo gruppo di ragazzi dimostra sempre di dare tutto in campo e siamo sulla buona strada, continuiamo così ragionando partita dopo partita".