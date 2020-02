vedi letture

Spezia, Ricci: "A Benevento per dire la nostra. Futuro? Mi piacerebbe continuare qui"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida alla capolista Benevento, sua ex squadra, l’attaccante dello Spezia Federico Ricci è tornato anche sul pari di Trapani nell’ultimo turno: “Le condizioni del terreno e climatiche non erano certamente le migliori, inoltre loro hanno impostato la partita sul piano fisico e abbiamo trovato un po' di difficoltà, ma alla fine abbiamo colto un buon pareggio su un campo difficile e al termine di una gara complicata. Dobbiamo migliorare contro le squadre che giocano un calcio sporco, lavorando maggiormente sull’aggressività perché per vincere bisogna superare la foga agonistica che mettono in campo gli avversari. - continua Ricci come si legge sul sito dello Spezia – Sabato affronteremo il Benevento, una squadra forte, molto organizzata che sta battendo tutti i record e pertanto sarà una partita davvero difficile, ma in cui sono sicuro riusciremo a dire la nostra. Saranno aggressivi fin dalle prime battute di gioco, troveremo un clima infuocato, ma in settimana lavoreremo per preparare al meglio la gara e ripeto, sono sicuro che offriremo una buona prova. Stagione e futuro? Sono soddisfatto anche se penso di poter dare qualcosa di più, cerco sempre di aiutare la squadra, magari mi manca qualche gol, ma per me l'importante è che la squadra vinca, non che Federico segni.Qui poi sto molto bene, ho un ottimo rapporto con la città e il club e vedremo se il futuro mi vedrà ancora qui, mi farebbe piacere giocare ancora con questa maglia addosso.Coronavirus? Calcisticamente parlando pensiamo soltanto al campo, poi se ci dovessero essere decisioni riguardanti i nostri incontri ne prenderemo atto".