© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Ricci, giocatore dello Spezia, ha parlato cosi nell'intervallo ai microfoni di Dazn: "Sapevamo che non era facile, loro giocano bene a calcio. Cerchiamo di togliere linee di passaggio e sporcare qualche pallone per ripartire, anche se lottano per la retrocessione loro sono una buona squadra. Abbiamo sbagliato qualche ripartenza ma possiamo far male nel secondo tempo".