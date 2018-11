Spezia, Ricci: "Vittoria importante, possiamo far male ad ogni difesa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato così Matteo Ricci, centrocampista dello Spezia, ai microfoni di Dazn dopo la vittoria interna contro il Benevento. "Abbiamo dato il massimo, vittoria importantissima. Noi siamo questi, ogni partita creiamo tanto ma con i nostri attaccanti possiamo far male ad ogni difesa. In questo campionato abbiamo avuto un rendimento altalenante, nella prossima in casa dobbiamo ripeterci. Dedico il gol alla mia famiglia che era presente allo stadio visto che in campo c'era anche mio fratello Federico".