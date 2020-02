Spezia, Ricci: "Volevamo questa vittoria. Ora ci divertiamo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matteo Ricci, autore del gol che ha deciso Spezia-Pordenone, ha parlato ai microfoni di DAZN: "Siamo contentissimi, era una vittoria che volevamo. Stiamo lavorando bene, abbiamo superato l'inizio di campionato un po' così ed ora ci stiamo divertendo. Bisogna combattere tutti, anche io cerco di farmi valere ed oggi è andata bene. Sono contento per il gol, non ci ho pensato due volte quando è arrivata la palla. Dedico la rete ad un mio amico che ha affrontato un'operazione importante. La squadra si è comportata bene anche quando io non ci sono stato, siamo un gruppo valido e possiamo toglierci delle soddisfazioni".