Spezia, rientrato Calabresi. Masi continua il percorso di recupero

Fonte: acspezia.com

© foto di Federico Gaetano

Dopo qualche giorno di sosta, torna il caldo estivo a Follo con le Aquile di mister Gallo che, dopo il prologo di lunedì mattina, hanno cominciato questo pomeriggio la preparazione in vista del derby ligure contro la Virtus Entella, in programma sabato prossimo, alle ore 15:00, sul terreno del 'Picco'.

Dopo un intenso riscaldamento tecnico, il gruppo si è diviso sui due campi del 'Comunale' lavorando per reparti con esercitazioni situazionali; a chiudere le oltre due ore di allenamento, lavoro sulla circolazione palla su spazi stretti e paritina finale su 70 metri. Rientrato dalla Nazionale Under 21 Arturo Calabresi che ha svolto l'intera seduta con i compagni; attesi per domani gli altri azzurrini Antonio Candela, Giulio Maggiore e Matteo Pessina. Lavoro dedicato per Alberto Masi che sta completando il percorso di recupero da un problema al ginocchio.