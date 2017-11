Spezia, rinnovi in alto mare per Ceccaroni e Vignali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Secolo XIX fa il punto sui rinnovi in casa Spezia soffermandosi sopratutto su alcuni prodotti del vivaio ligure come Pietro Ceccaroni, Luca Vignali, Antonio Candela e Gabriele Corbo. Il primo, non utilizzato da Gallo, ma monitorato anche dall'Atalanta, è in scadenza nel 2019 e presto i suoi procuratori si incontreranno con la dirigenza per valutare il futuro, stesso discorso per il secondo. I loro rinnovi al momento sembrano però in alto mare. Per quanto riguarda Candela, per cui in estate vennero rifiutati 800mila euro dal Sassuolo, ci saranno ulteriori contatti per arrivare a un rinnovo triennale che vada oltre la scadenza fissata nel 2019. Infine si lavorerà anche al rinnovo dell'altro baby talento Corbo, attualmente impegnato cona la Nazionale Under 18.