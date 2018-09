Spezia, rinnovi in arrivo per Maggiore e Vignali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lo Spezia nei prossimi giorni dovrebbe chiudere per due importanti rinnovi di contratto. Si tratta di quelli di Giulio Maggiore, in scadenza nel 2019, che si legherà al club ligure per i prossimi quattro anni dopo essere stato a un passo dall'addio in estate viste le richieste provenienti dalla Serie A e dalla Croazia dove lo cercava la Dinamo Zagabria di Nenad Bjelica. L'altro calciatore che si legherà allo Spezia fino al 2023 sarà Luca Vignali, rientrato dal prestito alla Reggiana. Un segno tangibile che i due calciatori rientrano nei piani di Pasquale Marino come riporta Il Secolo XIX.