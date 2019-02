Spezia, ripresa dei lavori immediata in vista del Livorno

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Obiettivo puntato sul turno infrasettimanale per lo Spezia di mister Marino che mercoledì sera, alle ore 21:00, ospiterà il Livorno sul terreno del 'Picco'.

Questa mattina i bianchi si sono ritrovati presso il centro sportivo 'Comunale' di Follo e, dopo una prima parte passata tra sala video e palestra, ha dato inizio alla preparazione verso la sentita sfida contro i toscani. Due gruppi di lavoro programmati per la seduta odierna: chi è sceso in campo dall'inizio contro gli emiliani si è dedicato ad un lavoro di scarico tra palestra e campo, mentre il resto della squadra, tra cui anche Alessio Da Cruz e l'aggregato Matteo Cerchi, ha svolto una seduta prettamente tecnica basata su attivazione muscolare con la palla, esercitazioni a tema finalizzate alle conclusioni a rete e chiusa da una sfida a ranghi misti su metà campo vinta dai casaccati (Acampora, Brero, Cerchi, Da Cruz, De Francesco, Manfredini e Mastinu).

Per domani è in programma una seduta di lavoro che verrà svolta a porte chiuse così come la rifinitura in programma per martedì.