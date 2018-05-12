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Serie B

Spezia, ripresa fissata per lunedì in vista del Parma

12.05.2018 23:53 di Alessandra Stefanelli   articolo letto 413 volte
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Conclusa la sfida valida per il 41° turno di campionato contro l'Avellino, Terzi e compagni rientreranno domani nel Golfo dei Poeti, per poi tornare a lavorare nel pomeriggio di lunedì sul terreno del "Comunale" di Follo, in vista dell'ultimo turno di campionato che venerdì sera vedrà il Parma arrivare al "Picco".

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