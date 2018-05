Spezia, ripresa fissata per lunedì in vista dell'Avellino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminata con una netta affermazione la sfida valida per il 40° turno di campionato contro la Pro Vercelli, Terzi e compagni osserveranno un giorno di riposo, per poi a lavorare nel pomeriggio di lunedì a Follo in vista della sfida che venerdì sera vedrà le Aquile impegnate sul terreno del "Partenio-Lombardi" di Avellino.