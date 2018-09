In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. Tutti i motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Spezia, doppio rinnovo in arrivo a centrocampo

Campagnaro: "Un altro anno come quello con Zeman e avrei smesso"

Livorno, stiramento di primo grado al flessore per Giannetti

Carpi, Stefanelli: "Crediamo in questo gruppo. Tifosi fondamentali"

Ad Venezia: "Rinvio CONI? Non siamo né preoccupati, né felici"

Venezia, Vecchi: "Delta Porto Tolle test importante per le punte"

Hellas, problemi fisici per Ragusa e Calvano

Brescia, 2-1 in amichevole al Brianteo contro il Monza

Cremonese, 8 gol in amichevole al Fanfulla

Pro Vercelli, vittoria di misura in amichevole contro la Pro Patria

Crotone, 10 gol in amichevole contro la Primavera

Foggia, Grassadonia: "Con la Paganese buon test per noi"

Spezia, Lamanna: "Soddisfatti per la buona prestazione"

Spezia, ripresa fissata per lunedì pomeriggio

Dopo la bella serata del 'Picco' nel segno di sport e solidarietà, lo Spezia di mister Marino riprenderà la sua preparazione nel pomeriggio di lunedì (ore 17:30) sul terreno del "Comunale" di Follo in vista della trasferta che attende le Aquile a Cremona, sabato 15 settembre, alle ore 18:00 sul terreno dello 'Zini' contro i locali guidati da mister Mandorlini.

