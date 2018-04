Spezia, ripresa immediata in vista del match contro il Foggia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sole e temperature estive questa mattina sul 'Comunale' di Follo dove i bianchi hanno dato inizio alla preparazione in vista del prossimo turno, 39a giornata di B, in programma martedì 1 maggio, alle ore 15:00, sul terreno del 'Pino Zaccheria', ospiti del Foggia di mister Stroppa.

Per l'allenamento odierno il gruppo aquilotto si è diviso in due parti che hanno lavorato su tabelle differenti: scarico tra campo e palestra per chi ha giocato ieri, seduta basata su esercitazioni tecniche, conclusioni a rete e partitine a tema per il resto.

In programma per domani mattina la partenza alla volta della Puglia.