Spezia, ripresa immediata in vista del recupero di martedì

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pioggia insistente questa mattina sul 'Comunale' di Follo dove i bianchi, reduci dal pari interno di ieri contro la Ternana, hanno dato inizio alla preparazione in vista del recupero della 28a giornata contro il Bari, in programma martedì 13 marzo, alle ore 18:00, sul terreno del San Nicola.

Seduta aperta da una prima fase in sala video per analizzare i tagli tattici riguardanti la sfida agli umbri, poi il gruppo aquilotto si è diviso in due parti che hanno lavorato su tabelle differenti: scarico in palestra per chi ha giocato ieri, seduta basata su esercitazioni tecniche, conclusioni a rete e partitine a tema per il resto; aggregati i giovani 2001 Gianmarco Bonfiglioli e Filippo Nobile.

Per domani è in programma una seduta di rifinitura (che verrà svolta a porte chiuse).