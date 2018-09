Spezia, ripresa immediata in vista del turno infrasettimanale

© foto di Federico Gaetano

Dopo la bella vittoria conquistata contro il Cittadella, lo Spezia di Marino è tornato già questa mattina sul prato verde di Follo per dare inizio alla preparazione in vista del turno infrasettimanale, 5° turno, in programma martedì sera, alle ore 21:00, sul terreno del 'Bentegodi' di Verona contro la nuova capolista della B.

La seduta odierna è stata modulata su due gruppi di lavori dallo staff aquilotto: chi è sceso in campo dall'inizio contro i veneti si è dedicato ad un lavoro atletico di scarico, prima in palestra e poi in campo, mentre il resto della comitiva ha svolto una seduta prettamente tecnica sul 'centrale' con esercitazioni su circolazione palla ad alta intensità. Lavoro personalizzato per Elio Capradossi, Eugenio Lamanna e Gregorio Moracchioli; palestra, piscina e fisioterapia per Martin Erlic e Giuseppe Mastinu.

Replica in programma domani per la seduta di rifinitura (che verrà svolta a porte chiuse); sempre domani, alle 11:45, è prevista la conferenza pre-gara con Marino presso la sala polifunzionale 'R. Capellazzi' del Ferdeghini; nel pomeriggio il gruppo raggiungerà la sede del suo ritiro in Veneto.