Spezia, ripresa la preparazione: squadra divisa a gruppetti e doccia a casa

E' ripresa la preparazione in casa Spezia, con la formazione di mister Vincenza Italiano che è tornata sul manto erboso del "Comunale" di Follo, per una seduta atletica individuale e facoltativa, secondo le disposizioni di Governo e Regione Liguria.

Squadra divisa in tre gruppi, a loro volta suddivisi in due minigruppi di tre elementi ciascuno, con il primo che ha iniziato a correre alle 9:30. I giocatori hanno utilizzato sia il terreno del campo principale che il manto erboso del sussidiario nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, svolgendo sedute da 75' concluse alle 13:30. Al termine doccia nelle rispettive abitazioni.