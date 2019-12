© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Reduce dalla sfida pareggiata in casa della Virtus Entella nel giorno di Santo Stefano, lo Spezia tornerà in campo domani alle 15:00 per il diciannovesimo turno di Serie B, che vedrà Terzi e compagni sfidare la Salernitana dell'ex Ventura.

Per l'occasione Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dello squalificato Erlic, oltre agli infortunati Galabinov, Bastoni e Bidaoui, ma potrà nuovamente contare su Maggiore, al rientro dopo il turno di stop, e su Ragusa e Marchizza dopo i forfait in extremis nella trasferta chiavarese.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI: 1.SCUFFET, 12.KRAPIKAS, 22.BARONE

DIFENSORI: 2.VIGNALI, 3.RAMOS, 5.MARCHIZZA, 13.CAPRADOSSI, 19.TERZI, 21.FERRER

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 6.MORA, 8.RICCI M., 16.BARTOLOMEI, 23.REINHART, 25.MAGGIORE, 27.BENEDETTI, 29.BUFFONGE

ATTACCANTI: 7.BURGZORG, 10.RICCI F., 11.GYASI, 15.MASTINU, 17.GUDJOHNSEN, 32.RAGUSA