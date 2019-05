Spezia, Scarlino rientra dal prestito alla Samp. Nel futuro c'è il Modena

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Per Luca Scarlino, attaccante classe 2000, si profila un ritorno allo Spezia dopo l’avventura semestrale con la Primavera della Sampdoria (13 presenze e tre reti). Per il giocatore, legato fino al 2022 al club aquilotto, ora si prospetta un nuovo prestito con il Modena favorito, specialmente se sarà ripescato in Serie C, su altri tre club della terza serie professionistica italiana. Lo riporta Il Secolo XIX.