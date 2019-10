Spezia, Scuffet: "Juve Stabia complicata, sfruttiamo il fattore Picco"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere dello Spezia Simone Scuffet dopo aver scalzato il collega Titas Krapikas dal ruolo di titolare ha voglia di contribuire all’uscita dalla crisi del club iniziata con la bella vittoria sul Pescara a cui ora va data continuità: “Come avevo già detto sono qui perché penso che sia una grande opportunità per me e voglio sfruttare ogni occasione per dimostrare il mio valore, crescere e migliorarmi. Dopo anni in cui ho giocato poco avere l’opportunità di confrontarmi costantemente col campo è molto importante. - continua Scuffet a Il Secolo XIX - A Pescara abbiamo raccolto tre punti che possono aiutarci a uscire da un momento difficile e ora ci attende una sfida difficile contro una squadra come la Juve Stabia che è carica d’entusiasmo. Per entrambe la posta in palio è alta perché per entrambe c’è la possibilità di dare continuità agli ultimi risultati positivi. Noi però giochiamo in casa, al Picco, e dobbiamo sfruttare questo fattore”.