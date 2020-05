Spezia, Scuffet: "Tornare in campo sarà una bella sfida. Spero di superarla al meglio"

Il portiere dello Spezia Simone Scuffet ha parlato ai microfoni di Tuttob.com della situazione durante questo lungo stop e delle prospettive future sue e del club: “In questi giorni sono stato a casa e per fortuna grazie all'organizzazione della squadra mi sono sempre allenato aspettando di tornare sul campo. Mi trovo bene qui sia come società e compagni sia come città, è una piazza che sa dare una grande mano nella crescita dei giocatori e poi si è creato un bel rapporto con il mister e il gruppo e questo aiuta a lavorare meglio. - continua Scuffet – Dopo un momento di difficoltà siamo riusciti a risalire la china pensando a una gara per volta e senza guardare la classifica ed è così che dovremo fare anche quando torneremo a giocare. Obiettivi? Voglio continuare a lavorare per migliorarmi e sarà una grande sfida tornare in campo dopo questo lungo stop che ci metterà in grandi difficoltà all'inizio. Sarà una sfida personale che spero di superare nel migliore dei modi”.