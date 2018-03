Spezia, seduta tattica con lavoro specifico sui calci piazzati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Penultimo giorno di lavoro per lo Spezia di mister Gallo in vista della sfida all'Ascoli Picchio, primo anticipo del 32esimo turno cadetto, in programma sabato alle ore 18:00 sul terreno del 'Picco'. Questo pomeriggio, dopo un intenso riscaldamento tecnico, seduta prettamente tattica a tutto campo, con esercitazioni a tema finalizzate alle conclusioni a rete e, a chiudere, lavoro specifico sui calci piazzati. Replica in programma domani per la seduta di rifinitura (che verrà svolta a porte chiuse); sempre domani, alle 12:45, è prevista la conferenza pre-gara con il tecnico aquilotto, presso la sala polifunzionale 'R. Capellazzi' del Ferdeghini.