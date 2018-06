Spezia, settimana decisiva per il ds: tre i nomi sotto i riflettori

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Lo Spezia in questa settimana dovrebbe decidere il nome del nuovo direttore sportivo. In pole c'è sempre Guido Angelozzi, in uscita dal Sassuolo, che nel club ligure ha già lavorato lasciando ottimi ricordi di sé e del suo lavoro. Un nome di alto profilo ed esperienza su cui il club sta lavorando da diverso tempo. Non è però lui l'unico profilo sotto la lente di ingrandimento perché lo Spezia tiene sempre viva la pista che porta a un profilo più giovane e rampante: Roberto Goretti del Perugia, difficile visti i legami che lo legano alla piazza e alla proprietà umbra, e Andrea Grammatica i due nomi sul taccuino della dirigenza. Il secondo a fine stagione dovrebbe liberarsi dal contratto che lo legherà alla Reggiana e potrebbe cercare rilancio nella piazza spezzina, che conosce bene essendo originario proprio di lì. Lo riporta Cittadellaspezia.com.