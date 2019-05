Spezia, settimana decisiva per programmare il futuro

© foto di Alessio Alaimo

Lunedì il CdA, poi l’incontro fra la proprietà e il direttore generale Guido Angelozzi. La prossima settimana sarà molto importante in casa Spezia, in attesa di capire se Volpi davvero passerà la mano, per programmare il futuro dando continuità tecnica a quanto fatto nella stagione appena conclusa. Se il dg avrà le rassicurazioni del caso punterà sulla conferma di Pasquale Marino in panchina, un allenatore molto apprezzato dalla piazza che gli ha tributato cori come da tempo non succedeva in casa aquilotta. Lo riferisce Cittadellaspezia.com.