Spezia, sfida al Novara per Di Gregorio del Renate

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Michele Di Gregorio, portiere classe '97 in forza al Renate, ma di proprietà dell'Inter, ha catturato le attenzioni di due club di Serie B: secondo quanto riportato da TuttoC.com, le ottime prestazioni in nerazzurro dell'estremo difensore interessano, e non poco, a Spezia e Novara in vista della prossima stagione.