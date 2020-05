Spezia, si lavora al rinnovo di Bidaoui e al riscatto di Reinhart dal Temperley

In attesa di avere il via libera per la ripresa degli allenamenti collettivi per la giornata di sabato a seguito dei test effettuati dalla prima squadra già nelle scorse ore, lo Spezia continua a lavorare in chiave mercato sulla conferma di Soufiane Bidaoui, l’unico calciatore in scadenza nella rosa a disposizione di Vincenzo Italiano, e per il riscatto di Tobias Reinhart, classe 2000 arrivato in prestito dal Temperley con un riscatto fissato a 200mila euro.