Spezia, si lavora al riscatto del centrocampista Reinhart

vedi letture

Arrivato la scorsa estate per rinforzare la Primavera Tobias Reinhart in pochi mesi ha conquistato un posto stabile in prima squadra, esordendo a dicembre nel derby contro l’Entella, convincendo lo Spezia a riscattarlo dal club argentino del Temperley. Secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.it il club ligure starebbe cercando uno sconto sul prezzo di riscatto fissato in estate (180mila euro dopo i 20mila di prestito oneroso) e avrebbe messo sul piatto un’offerta da 90mila euro più il 25% della futura rivendita del centrocampista classe 2000.