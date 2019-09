Spezia, si rivede Bidaoui: una freccia in più nell'arco di Italiano

© foto di Federico Gaetano

Fine settimana di lavoro per lo Spezia, ma buone notizie per mister Italiano, che ritrova Soufiane Bidaoui, tornato a svolgere l'intera seduta di allenamento con il gruppo, dopo il percorso personale intrapreso fin dal ritiro di Sarnano. Una freccia in più nell'arco del mister, quindi, in vista della ripresa del campionato, che venerdì vedrà gli aquilotti impegnati sul campo del Pordenone.

A ogni modo, saranno poi da valutare altri elementi. Seduta di scarico per l'attaccante Andrey Galabinov, mentre i centrocampisti Gennaro Acampora e Leonardo Benedetti hanno proseguito nel lavoro differenziato. Migliorano invece le condizioni di Giuseppe Mastinu, sempre più vicino al rientro in gruppo.