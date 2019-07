© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riportato da Tuttosport Filippo Berra, classe 1995, difensore della Pro Vercelli, resta un obiettivo dello Spezia. Il giocatore ieri sera sembrava a un passo dal Pordenone, ma la società bianca farà altri tentativi in giornata. Solo dopo il ritiro, potrebbero arrivare altre e diverse novità di mercato in casa bianca, visto che per ora il direttore generale ha soprasseduto all’arrivo di un altro centrale difensivo e non ha ancora sciolto il nodo del portiere che affiancherà il lituano Titas Krapikas.