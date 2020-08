Spezia, sindaco Peracchini: "Finale? Giorno storico. Rimarrà nei ricordi comunque andrà"

A un passo... dalla Serie A. E l'attesa adesso è tanta.

Domani lo Spezia, tra le mura amiche del "Picco", si giocherà la possibilità del salto di categoria: avversario di turno, come noto, il Frosinone, battuto 0-1 all'andata in terra ciociara.

In città cresce l'emozione, e, come riferisce il Corriere dello Sport, in merito alla gara è intervenuto anche il sindaco Pierluigi Peracchini: "Sarà un giorno storico che rimarrà nei nostri ricordi comunque andrà. Sono tranquillo, i ragazzi daranno il massimo. Lo Spezia a parte lo scudetto del 1944 in mezzo alla guerra, mai è arrivato così in alto. Voglio ringraziare pubblicamente un grande presidente come Volpi e il direttore Angelozzi che ha costruito questo gioiello di squadra. Se sarà Serie A festeggerò tutta la notte come tutti gli sportivi. Lo faremo con intelligenza con le mascherine e con tutte le precauzioni".