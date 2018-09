Spezia, sirene dall'estero per l'attaccante Okereke

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il positivo avvio di campionato dell'attaccante esterno David Okereke con lo Spezia non sono passate inosservate, sopratutto all'estero. Come riporta Il Secolo XIX il procuratore del calciatore, Patrick Bastianelli, avrebbe infatti ricevuto un'offerta dallo Standard Liegi per il calciatore nigeriano che però è nel mirino anche di altri club europei visto che martedì sera a Verona c'erano gli emissari dell'Eintracht Francoforte e che da tempo Guido Angelozzi intrattiene contatti con l'Heerenveen. La valutazione di Okereke attualmente si aggira sul milione di euro, ma potrebbe salire qualora il nigeriano dovesse crescere ulteriormente e magari chiudere la stagione con un buon bottino di reti.