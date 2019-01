© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il futuro di Pietro Ceccaroni, attualmente in forza al Padova dove ha collezionato 8 presenze, potrebbe essere in Serie C. Sulle tracce del centrale difensivo classe ‘95 di proprietà dello Spezia ci sarebbero infatti due club che militano in terza serie come Pisa e Rimini. Lo rivela Cittadellaspezia.com spiegando che i toscani al momento sembrano essere i più seri candidati per il prestito del difensore.