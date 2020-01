Spezia, sirene iberiche per Salva Ferrer. Ma il giocatore non si muoverà

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid B, noto anche come Castilla, ha messo nel mirino il terzino dello Spezia Salva Ferrer e non è l’unico club di Secunda spagnola ad averlo fatto. L’agente del calciatore Marc Sanllekj Roig dalle colonne de Il Secolo XIX ha parlato di questo interessamenti spigendo però che il ragazzo per ora non si muoverà dallo Spezia: “Il Real B ha chiesto notizie, ma non solo. Anche club come Valladolid, Alaves, Getafe e Huesca si sono mosse, ma noi non siamo interessati al momento. Ii primo motivo è che Ferrer può completare questa stagione, se non una seconda, allo Spezia e poi trovare comunque mercato visto che è un ‘98 di grandi prospettive. La seconda ragione è che ci fidiamo di Angelozzi che lo ha portato in italia. - continua Roig – Il calcio italiano è ideale per far crescere il ragazzo, la vostra serie D è molto diversa dalla Segunda spagnola. La scelta di venire in Italia è stata ponderata e il gioco di Italiano gli permette di crescere”.