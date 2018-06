Spezia, spunta anche Lupo per la poltrona di ds

© foto di Alessio Alaimo

Lo Spezia continua a sondare il mercato alla caccia di un direttore sportivo per la prossima stagione. I grandi favoriti sono Roberto Goretti del Perugia, con cui ci sarebbero stati già dei sondaggi, e Guido Angelozzi, cavallo di ritorno in uscita dal Sassuolo che però vorrebbe ampio potere decisionale. A questi si è aggiunto nelle ultime ore anche Fabio Lupo, come rivela Il Secolo XIX, ex del Palermo. Anche con lui c'è stato già un colloquio nei giorni scorsi. Sullo sfondo resta invece Andrea Grammatica, in procinto di dire addio alla Reggiana.